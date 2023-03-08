بايتاس: الحكومة ستعمل على دراسة توصيات تقرير مجلس الحسابات وتنفيذها

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول نتائج تقرير المجلس الاعلى للحسابات.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “الحكومة توصلت بالتقرير وهي في مرحلة الاطلاع عليه ودراسته”.

و أكد بايتاس على أن التقرير يندرج ضمن الجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مراقبة التدبير العمومي ومحاربة الفساد، مسترسلا بالقول “التقرير ماشي غي اتطلع عليه الحكومة وانتهى الكلام لكن سيكون موضوع نقاشات في البرلمان .”

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة ستعمل على دراسة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها وأخذها بعين الاعتبار.

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