حيار: بلادنا عرفت سنة مهمة وتاريخية بالنسبة للمرأة

هبة بريس - لبنى أبروك

وجهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تحية لجميع النساء المغربيات بالقرى والمدن والى جميع نساء العالم بمناسبة يومهن العالمي.

وقالت حيار في كلمتها بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “بلادنا الحمد لله عرفت هاد السنة، سنة مهمة تاريخية بالنسبة للمرأة، كان فيها الخطاب الملكي السامي بعيد العرش، والذي أكد جلالته من خلاله على ضرورة تمكين المرأة من حقوقها كاملة وولوجها لجميع مجالات التنمية.”

وأكدت الوزيرة على أن الحكومة المغربية قامت بمجهودات جبارة خلال هذه السنة، منها خلق اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسية وتمكين المرأة، والاشتغال على تنزيل منظومة حماية النساء ضد العنف، بالإضافة إلى إطلاق عدد من البرامج للتمكين الاقتصادي للنساء، سواء برنامج فرصة أو أوراش أو جسر التمكين والريادة.

وبتوجيهات ملكية، تضيف الوزيرة، اشتغلت الحكومة بجميع القطاعات على عدد من المشاورات والتواصل مع جميع الفاعلين في المجتمع، حيث تم عقد لقاءات قطاعية ومع المجتمع المدني وتنظيم المناظرة الاولى حول المرأة والتنمية وعدد من المناظرات في الأحزاب والمجتمع المدني وكافة القطاعات، مشيرة الى أن هذه المجهودات مكنت الحكومة من بلورة رؤية ومشروع الخطة الحكومية الثالثة التي سيتم تقديمها خلال 17 مارس المقبل.

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