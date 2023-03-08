لقجع: مسطرة الاستيراد تخضع لشروط مضبوطة.. وصحة المواطن هي الشرط الأسمى

2023-03-08 / 14:19
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن مسطرة الاستيراد تخضع لأمور مضبوطة ومحددة.

وقال لقجع في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “لا يمكن إدخال أي سلع مستوردة للبلاد دون أن تخضع لمجموعة من الشروط الجمركية المتعلقة أساسا بالمنشأ وسلامة المنتوج وظروف نقله إلى الشروط الصحية التي من اختصاص ال”أونسا””.

وحذر لقجع، من ترويج الاشاعات، معتبرا أنها “قد تربك المستهلك وتدخل مجموعة من الشكوك التي لا أساس لها من الصحة”، ومسترسلا بالقول “ملي كتدخل شي سلعة لاستهلاك المواطنين، فسلامة وصحة المواطنين هي الشرط الأول والأسمى.” يؤكد المسؤول الحكومي

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