بسبب التنمر ..حسن ميكيات يراسل “الهاكا” و يقاضي برنامج كوميدي

نجلاء مزيان

كشفت مصادر جريدة هبة بريس، أن الفنان المغربي حسن ميكيات بصدد رفع دعوة قضائية ضد القناة الأولى على إثر التنمر الذي تعرض له من أحد الكوميديين المشاركين في برنامج “ستانداب”، الذي يبث على القناة ذاتها.

و أضاف المصدر ذاته، أن الفنان القدير ميكيات تقدم بشكاية مباشرة ل”الهاكا” بسبب ما اعتبره إهانه في حقه و كذا لمساره الفني الحافل بالعطاءات و النجاحات.

و واصل المصدر عينه، أن طفلة الفنان المغربي دخلت في حالة اكتئاب بسبب التنمر الذي تعرضت له في المدرسة من طرف زملائها، الأمر الذي جعلها تتأزم نفسيا خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد امتحانات الدورة الثانية.

وفي سياق متصل أعرب العديد من الفنانين المغاربة و كذا النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع الفنان حسن ميكيات، أبرزهم الممثل المغربي محمد الشوبي الذي كتب تدوينة مطولة عبر حائطه الفايسبوكي جاءت كالتالي:”كل التضامن مع أخي وصديقي حسن ميكيات ضد هؤلاء الميخييات”.

و أضاف قائلا:”عرفته كملايين المغاربة عبر الشاشة الصغيرة.. فأحببته.. عشقته في المسرح قبل أن أعيد اكتشاف عشقي له في التليفزيون.. كنت اراه ممثلا فحسب.. كوميديا خاصة.. لكنني حين تعرفت عليه عن قرب.. وصاحبته.. ظهر لي ذاك النصف الآخر من الكأس الذي كنت اعتبره فارغا.. اكتشفت حسن المثقف.. حسن العاشق المتيم المتمكن من أدواته.. حسن الشاعر برهافة حسه وعمق تعبيره.. اكتشفت فيه.. النبل.. والصدق.. والصفاء الذي قلما تجده لدى من عاش ما عاشه..”.

و واصل :”واليوم.. يأتي برهوش صغير.. ليتنمر عليه على الشاشة التي تسلطنت به يوما ما.. وأمام رفاق يعرفونه جيدا..والغريب أن السكيتش لا شك ان كوتشه غراندايزر الكوميديا التنمرية.. سمعه وربما شجعه على ذلك”.

و تابع :”الأمر ليس مجرد خطأ.. بل هي عقلية الكوميديا القائمة على الانتقاص من الغير والتنمر عليه.. كما حدث للكوتش.. فيلسوف الكوميديا التنمرية.. طاليس..

شحصيا أعلن تضامني المطلق مع الصديق المبدع والمثقف حسن ميكيات.. ملاحظة فقط.. حسن بورتيرو واعر.. ياللي قال ليك عمره ما جرى.. هبط للتيران وانت تعرف شكون السبع وشكون بوجعران”.

و بدوره الفنان محمد خيي قال عبر ذات المنصة:”الله ينعل اللي مايحشم الدصارة الزايدة مايديرها غير الاغبياء، كون كان عندك حس فني ماتنمرش على فنان كبير مثقف وسابقك فالحرفة”.

و أردف قائلا:”سير بعدا تعلم توقف فوق الخشبة وتفرج فراسك وشوف كفاش كنتي كاين مواضيع كثيرة باش ضحك لكن ماتفهمش ليها وماتقدرش عليها، أما تجبد أسماء او قال لي با قالت لي أمي وتضحكوا بالوالدين فهده طريق كيسلكوها ضعاف العقول وصحاب التفكير الزنقاوي، لاعلاقة لهم بالفن والابداع، هذه مدرسة النقيل أما الإبداع بعيد عليك اوليدي لقيتها سايبة”.

و استرسل قائلا:” كل التضامن مع أخي وصديقي الفنان الطيب المبدع المثقف الأستاذ محمد حسن مكيات ضد الخزعبلات والتافهين والمعايزية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0