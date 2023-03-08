“ريانير” تطلق خطا جويا جديدا بين ورزازات وبرشلونة
أعلنت شركة الطيران الأيرلندية “رايان إير”، الثلاثاء، عن افتتاح خط جديد يربط بين ورزازات وبرشلونة، سيكون متاحا مرتين في الأسبوع اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار برنامجها لصيف 2023.
وقال دارا برادي، مدير التسويق والتواصل والقطاع الرقمي بالشركة، إن “رايان إير” سعيدة بتوفير المزيد من الخيارات لزبنائها المغاربة، من خلال إضافة هذا الخط الجوي الجديد نحو برشلونة إلى برنامجها لصيف 2023.
وأضاف برادي في بلاغ بهذا الخصوص، أن “رايان إير” تقدم لزوار ورزازات المزيد من الخيارات لقضاء عطلتهم الصيفية.
وأشار إلى أن شركة “رايان إير” تواصل تعزيز الربط الجوي مع المغرب بأسعار تنافسية إلى حد كبير.
وفي منتصف فبراير، كان المكتب الوطني المغربي للسياحة قد أعلن عن برنامج موسع يشمل ثماني وجهات مغربية، من أجل دعم الوجهات السياحية استعداد لموسم صيفي متفرد.
هكذا، دعم المكتب الوطني المغربي للسياحة فتح 35 خط جديد مع 10 شركات طيران برسم موسم صيف 2023.
3 تعليقات
اتمنى ان يقوموا بفتح خط مباشر بين برشلونة و طنجة كما هو حال مدريد طنجة.
فتح خطوط جوية جديدة و غلقها في مطارات أخرى من نفس الشركة.
الجالية المغربية في جنوب ألمانيا تعاني الأمرين بعد انهاء الخطين الجويين الوحيدين في ولاية البايير.
اتمنى فتح خط جوي يربط بين مطار نانت الفرنسية وورزازات لانه بغرب فرنسا توجد جالية كتيرة جدا من أبناء الجالية المغربية بالخارج المنتمون للجنوب الشرقي