سرقة السيارات تجر 4 أشخاص للاعتقال بأكادير

2023-03-08 / 12:27
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 7 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و36 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات وتزوير لوحات ترقيمها.

وحسب مصدر أمني، فيتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في كراء سيارات باستعمال وثائق تعريفية مزورة، قبل الاستيلاء عليها وتزوير لوحات ترقيمها، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة من بينهم بمدينة أكادير، فيما تم توقيف المشتبه فيه الرابع خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بالمنطقة القروية “ايدا وسملال”، التي تبعد بحوالي 180 كليومترا جنوب مدينة أكادير.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز سيارة أولى بمدينة تيزنيت، تحمل لوحة ترقيم مزورة ويشتبه في كونها متحصلة من إحدى عمليات السرقة، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخل ورشة يستغلها المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “ايدا وسملال” من حجز سيارة ثانية ولوحتي ترقيم مزورتين وبندقيتين للصيد و280 عيار ناري، علاوة على مجموعة من أجزاء أرقام هياكل السيارات ومعدات ميكانيكية تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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