مستثمرون أجانب بسوس يخلفون مآسي إجتماعية للعمال بسبب بطئ البث في القضايا

2023-03-08 / 16:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف مستثمرون أجانب في القطاع الفلاحي بالخصوص خلال السنوات القليلة الماضية،بجل مناطق جهة سوس ماسة، حالة من الغضب والاستياء في صفوف العمال الفلاحيين وممثليهم في النقابات العمالية المدافعة عن قضياهم .

في هذا السياق، تروج بمحاكم الدائرة القضائية بالجهة، على المستوى الإبتدائي والإستئناف قضايا نزاعات الشغل بين العمال الزراعيين وهؤلاء المستثمرون، وهي قضايا التي يتابع فيها هؤلاء ” المستثمرون” بعد إستغلالهم لبطئ الاحكام القضائية،
ومن أجل تبديد المحجوزات وإخفائها والامتناع عن الاداء والتزوير في الفواتير والمستندات والعصيان والطرد التعسفي للعمال والعاملات بهدف التملص من الالتزامات المالية التي لازالت على عاتقهم تجاه العمال.

وحسب مصادر مهنية، فالملفات الرائجة والمعروضة على محاكم سوس ماسة ، أغلبها يرجع إلى”المستثمرين الأجانب”في القطاع الفلاحي بالجهة ،مشيرة ذات المصادرإلى أن هذه الملفات مليئة بالمغالطات والتضليلات التي يتعمدها بعض المستثمرين من أجل كسب المزيد من الوقت للتملص من التزاماتهم تجاه العمال والعاملات باللجوء إلى التسوية القضائية واستغلال البطء في تنفيذ المساطر القضائية،للهروب إلى الخارج وغيرها من الحيل التي باتت معروفة في هذا الجانب.

وتؤكد المصادرالنقابية للجريدة أن المتضرر الأول من هذه الملفات المبركة والمعروضة على المحاكم هم المهنيون المغاربة سواء كشركاء أوممونين بالإضافة إلى العمال والعاملات المشتغلين في القطاع بجهة سوس ماسة،خاصة أن بعض المستثمرين الأجانب يستغل كل الظروف والثغرات القانونية،لاستنزاف ثروات البلاد و الفرارإلى الخارج بدون حساب.

مشيرة إلى أنه بسبب تهورات بعض المتطفلين على القطاع الفلاحي يتخبط هذا الأخير خسارات فادحة حيث يترك هؤلاء النصابون وراءهم مهنيين مغاربة(شركاء وممونين)وعمال وعاملات يتخبطون في مشاكل عدة من ضمنها تراكم الديون والتهديد بالإفلاس وضياع حقوق الشغيلة بسبب تلك الثغرات القانونية التي يستغلها هؤلاء المستثمرون الأجانب في كل تلاعباتهم حيث يتملصون من كل التزاماتهم تجاه الشركاء والممونين ومؤسسات القروض بإيعاز ومساعدة من بعض المغاربة ممن لهم دراية كبيرة في عالم النصب و الإحتيال.

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تعليق واحد

  1. الجو كل ذلك يجب عل القضاء أن يلعب دورا كاملا و أن يسد الطريق عاجلا على كل المحتالين المراوغين المخادعين الناهبين لحقوق الفرد و المجتمع و أن يضرب على ايادي كل متواطئ معهم ،ترتيب المغرب على لائحة مكافحة الفساد متدني جدا و من بين أسباب هذا التدني يأتي القضاء بنسبة مهمة جدا

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