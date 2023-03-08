بعد خلاف دام لسنوات.. صلح نبيلة عبيد و نادية الجندي

نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن طبيعة علاقتها بمواطنتها وزميلتها الفنانة نادية الجندي، مشيرة إلى أنها تصالحت معها، بعد خلافات دامت سنوات عديدة.

وقالت عبيد خلال كلمة لها على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة: “العلاقة بيني وبين نادية الجندي خلاص أصبح فيها مصالحة كبيرة، مش مجرد قبلة بيننا على المسرح أمام الجمهور في مهرجان الدراما العربية، والخلافات انتهت، ونتواصل ببعضنا بشكل دائم”.

وأكدت عبيد أن الخلاف بينها وبين الجندي كان سببه أشخاص يؤججون الفتنة بينهما خلال السنوات الماضية، لكن هذه الخلافات انتهت على حد تعبيرها.

ويشار أن خلافات كبيرة وقعت بين الفنانتين المصريتين، بسبب الصراع على لقب “نجمة الجماهير”، حيث أكدت كل منهما أنها صاحبة اللقب.

وكانت الممثلتان المصريتان قد استغلتا مناسبة مهرجان القاهرة للدراما، لتوثيق الصلح بينهما، وذلك بعد أن تبادلتا الأحضان والقبلات أثناء استلامهما تكريمهما من رئيس المهرجان النجم يحيى الفخراني.

وعلق الفخراني على مشهد الصلح الذي بادرت به عبيد، قائلا “المصالحة الوطنية”، وهو الأمر الذي أجبر جميع الحضور على القيام من على مقاعدهم احتراما لتلك المودة والمحبة بين النجمتين، وصفقوا لهما.

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