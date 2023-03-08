أكادير : مؤسسة “INDO ” العالمية تمنح جائزتين لمعهد ” ISOOA” لعلم البصريات

2023-03-08 / 11:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من أصل أربعة جوائز على الصعيد الوطني، حاز المعهد المتخصص في البصريات وقياس النظر وتقويم البصري”ISOOA”، بجائزتين اثنتين .

وحاز كل من “فاطمة الزهراء ياسين و بدر خديل” ،من خريجي المعهد المذكور بهذه الجائزة،في إطار الجائزة الكبرى ل “MASTER CLASS”، والمقدمة من طرف مؤسسة “INDO” العالمية، وحصل معهد أكادير على جائزتين من أصل أربع جوائز، تنافس عليها عدد من معاهد البصريات و قياس النظر على الصعيد الوطني.

وبهذه المناسبة،قالت رشيدة مبارك، مديرة معهد “ISOOA” ،إن حصول إثنين من خريجي المعهد على هذه الجائزة الاستثنائية،يأتي بفضل تضافر جهود جميع شركاء المعهد، من إدارة المؤسسة وأساتذة مؤطرين في المجال طيلة السنوات الماضية،مشيرة إلى أن تحقيق هذا الانجاز راجع إلى العمل الدؤوب في مجال الحرص على تكوين وتأطير المتدربين.

وأكدت مبارك أن حصول المعهد على هاتين الجائزتين على الصعيد الوطني دليل على ريادته وتفوقه في هذا المجال،وهو ما يحتم الاستمرار على هذا النهج ومضاعفة الجهود في السنوات المقبلة لمواصلة الريادة في مجال التكوين في علم البصريات.

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