وزيرة الخارجية الفرنسية: نلتزم ب”ممارسة التهدئة” في علاقاتنا مع المغرب

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، على التزامها “ممارسة التهدئة” في العلاقات مع المغرب.

وذكرت الوزيرة في حديثها، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أنها تلتزم بممارسة التهدئة بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

وأضافت كولونا قائلة “آمل أن أستمرّ من جهتي في ممارسة نفس التهدئة”.

وعن تصريح مصدر رسمي لصحيفة “جون افريك”، بخصوص أن “العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”، ردّت كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول.

وأضافت “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً”.

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