وزيرة الخارجية الفرنسية: نلتزم ب”ممارسة التهدئة” في علاقاتنا مع المغرب

2023-03-08 / 11:31
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، على التزامها “ممارسة التهدئة” في العلاقات مع المغرب.

وذكرت الوزيرة في حديثها، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أنها تلتزم بممارسة التهدئة بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.

وأضافت كولونا قائلة “آمل أن أستمرّ من جهتي في ممارسة نفس التهدئة”.

وعن تصريح مصدر رسمي لصحيفة “جون افريك”، بخصوص أن “العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”، ردّت كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول.

وأضافت “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً”.

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‫2 تعليقات

  1. المغرب يطلب أكثر من فرنسا .هذه التصريحات التي تريد الإبقاء على الإبقاء على نمط السياسة الفرنسية نحو المغرب أصبحت لا تجدي نفعا.على فرنسا أن تكون أكثر جرأة نحو الوحدة الترابية للمملكة .

  2. صحافتنا تعبر بشكل صادق عن ما يخالج المغاربة من مشاعر اتجاه فرنسا الدولة الاستعمارية التي اقتطعت نصف اراضي المغرب والحقته بصنيعتها .وخرجت من هناك ولم تلتفت للمغرب وهي التي دفعت الدول الافريقية الى تبني مبدأ الحدود الموروثة عن الإستعمار حتى تحافظ على استمرار مصالحها في القارة وتعاقب المغرب . لكن موازين القوى تتغير باستمرار والمغرب لم يعد ذلك البلد الصغير . المغرب لديه افريقيا والدولة العربية والدول الكبرى التي تحترمه لبناء شراكات في كل المجالات .فرنسا يجب ان تدفع ثمن كل فعلته ضد المغرب و تصبح على الاقل اخر دولة في ترتيب شركاء بلدنا.

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