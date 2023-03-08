خلال جلسة صلح.. مصري يقت.ل زوجته و6 أفراد من أسرتها 

2023-03-08 / 11:11
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هبة بريس - وكالات

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شخص على قتل زوجته ووالديها وأخيها وأبنائه، خلال جلسة صلح على إثر خلافات زوجية.

و تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً بإطلاق أحد الأشخاص النار على أسرته في منطقة أبو سليمان بمحافظة الإسكندرية، وسقوط ضحايا.

ووصل رجال المباحث على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل 7 أشخاص (سيدة ووالديها وشقيقها وأبنائها)، جراء إطلاق زوج المجني عليها النار عليهم.

وتبين خلال التحريات، أن مشاجرة وقعت بين الجاني وزوجته، خلال جلسة صلح بينهما، لرفضها الرجوع إليه، ليخرج الزوج سلاحا ناريا بحوزته ويطلق النار على الجميع.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، حيث باشرت التحقيقات معه.

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