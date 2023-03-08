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بالأرقام.. أزيد من 20 ألف مسافر عبروا مطار العيون خلال 30 يوما

2023-03-08 / 10:12
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هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الحسن الأول بالعيون خلال شهر يناير الماضي حوالي 20 ألفا و206 مسافرين، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وذكر المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الرقم يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 105 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، التي سجلت عبور 19 ألف و335 مسافرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لحركة الطائرات، فقد سجل مطار الحسن الأول بالعيون 180 رحلة جوية مقابل 220 خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بلغ 82 في المائة.

واحتل مطار الحسن الأول المرتبة التاسعة على المستوى الوطني من حيث النقل التجاري الجوي برسم الشهر الأول من السنة الجارية.

وعلى الصعيد الوطني، استقبلت مطارات المملكة خلال شهر يناير المنصرم، 1.981.294 مسافرا (بنسبة نمو بلغت 6 في المائة مقارنة مع 2019)، و15 ألف و726 رحلة جوية بالنسبة لحركة الطائرات (أي بنسبة استرجاع تقدر بـ 94 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019).

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