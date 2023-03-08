فاس.. تجديد المكتب النقابي لشغيلة شركة سيتي باص وتكريم مستخدمات باليوم العالمي للمرأة

ع محياوي _ هبة بريس

احتضن مقر الكتابة الاقليمية للاتحاد العام للشغالين بفاس يوم أمس الثلاثاء 7 مارس 2023، فعاليات الجمع العام لشغيلة شركة سيتي باص فاس بغية تجديد المكتب النقابي لذات الشغيلة.

الجمع تم تحت إشراف الكتابة الاقليمية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ممثلة في عبد العزيز العزابي نائب الكاتب الإقليمي وخالد كرامي الصنهاجي أمين مال المكتب الإقليمي ومحمد العمراني عضو ذات المكتب الإقليمي.

الجمع عرف حضورا مكثفا لشغيلة قطاع النقل الحضري، حيث قام خلاله الكاتب العام للشغيلة المنتهية ولايته الحاج زكرياء بلقايد بتقديم التقرير الأدبي والمصادقة عليه ، وبعد ذلك تم فسح المجال للمناقشة والتداول في القضايا ذات الصلة بالتحديات المستقبلية لشغيلة القطاع وشركتهم ، إذ أن كل المداخلات والكلمات أجمعت على مطالبة القوى السياسية بالمدينة بعدم إقحام قطاع النقل الحضري في صراعاتهم السياسية، لأن هذه الصراعات يدفعها ثمنها شغيلة القطاع ومرتفقي القطاع والشركة المفوض لها تدبير القطاع، لافتة إلى أن بعض القوى السياسية عوض أن تجتهد في إيجاد الحلول الناجعة للرقي بخدمات الحافلات ودعم الشركة المفوض لها تدبير القطاع والانفتاح عليها .

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هذا وقد قامت الشغيلة بانتخاب ” زكرياء بلقايد ” كاتبا للمكتب النقابي لشغيلة قطاع النقل الحضري بشركة سيتي باص فاس للمرة الثانية على التوالي ومنوهين بالرئيس المديرالعام للشركة وبخصاله الحميدة.

جدير بالذكر أن أشغال الجمع العام تم استهلالها بآيات بينات من الذكر الحكيم ، واختتامها بتكريم المرأة في يومها العالمي في الثامن من مارس من كل سنة، كما تم تكريم “سعاد بنكيران” من خلال تقديم “تروفي” رمزي لها تقديرا لما أسدته من خدمات للنقابة والشركة معا وتقديرا لجهودها لأكثر من 30 سنة من العطاء والتفاني.

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