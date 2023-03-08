مقابل 25 سنة من الأعمال المنزلية.. الحكم على إسباني بدفع 200 ألف يورو لطليقته

هبة بريس - وكالات

أمرت محكمة إسبانية رجلاً بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة، مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي من دون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما.

وصدرت أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو (218 ألفاً و300 دولار) احتُسبت “على أساس الحد الأدنى للأجر” طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا،.

وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية، الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

وجاء في الحكم أن الزوجة كّرست نفسها منذ الزواج “للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك”.

وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020.

كما أُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاماً.

وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، إن زوجها “لم يكن يريدها أن تعمل” خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى “العلاقات العامة وتعمل كمدربة”.

وقالت “كرستُ نفسي حصرياً للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل”، على قولها.

وأضافت “لقد جعلني أقوم بالدور المحدد” في إنجاز الأعمال المنزلية، لدرجة أني “كنت في مكان لا أستطيع فيه القيام بشيء آخر”.

وأشارت إلى أن الحكم جعلها “سعيدة للغاية” لأنها “تستحقه بجدارة”.

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