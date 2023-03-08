طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل على سهول المحيط الأطلسي، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار فوق كافة ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية ، وما بين 14 و 22 درجة بالقرب من السواحل، وكذا بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 14 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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