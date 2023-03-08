طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-08 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل على سهول المحيط الأطلسي، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب طيلة النهار فوق كافة ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية ، وما بين 14 و 22 درجة بالقرب من السواحل، وكذا بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 14 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الأنصاري..المصادقة على مشروع مهم للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

مجلس الأنصاري..المصادقة على مشروع مهم للوكالة المستقلة لتوزيع الماء…

2023-03-07 / 23:31
Photo of نساء من مختلف أنحاء العالم يطلقن من المغرب نداء من أجل السلام

نساء من مختلف أنحاء العالم يطلقن من المغرب نداء…

2023-03-07 / 21:48
Photo of موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال يرفضون تمرير المغالطات

موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال يرفضون تمرير المغالطات

2023-03-07 / 21:24
Photo of تازة : إيداع شاب عشريني السجن بعد محاولة تهريب كمية من المخدرات

تازة : إيداع شاب عشريني السجن بعد محاولة تهريب…

2023-03-07 / 20:51
Photo of إعتقال شخصين بطاطا بتهمة هتك عرض طفل قاصر

إعتقال شخصين بطاطا بتهمة هتك عرض طفل قاصر

2023-03-07 / 20:36
Photo of “اخنوش” يواكب تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

“اخنوش” يواكب تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

2023-03-07 / 18:53
Photo of “عدم التعويض عن الأدوية الباهظة” ..برلماني يسائل الحكومة

“عدم التعويض عن الأدوية الباهظة” ..برلماني يسائل الحكومة

2023-03-07 / 18:02
Photo of لخليع: المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم لنظم قطارات السرعة الفائقة

لخليع: المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم لنظم قطارات السرعة…

2023-03-07 / 18:01
Photo of الملك يهنئ فو فان ثونغ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام

الملك يهنئ فو فان ثونغ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية…

2023-03-07 / 17:29
Photo of من غرائب الزمان.. وزير الصحة الجزائري يحذر من السمنة ومواطنون يبحثون عن الطعام

من غرائب الزمان.. وزير الصحة الجزائري يحذر من السمنة…

2023-03-07 / 17:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق