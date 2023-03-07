مجلس الأنصاري..المصادقة على مشروع مهم للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

ع محياوي _ هبة بريس

عقد مجلس جهة فاس مكناس دورته العادية يوم أمس الاثنين 6 مارس 2023، بمقر مجلس الجهة، برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد الكاتب العام لولاية الجهة، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة.

وعرفت أشغال هذه الدورة تقديم التقرير الاخباري لرئيس مجلس الجهة والذي تطرف فيه الى عدة نقاط، من أهمها:

تتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2016-2023؛

إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ؛

تتبع تنفيذ مشاريع العقد برنامج بين الدولة والجهة ؛

إعداد مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكات الجديدة ؛

حصيلة السنة المالية 2022؛

وإحداث الهيئات الاستشارية وتفعيل الآليات التشاركية.

وقد تم خلال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات، تهم ميادين مختلفة، من بينها ما يتعلق بالتعاون الدولي:

مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين مجلس جهة فاس-مكناس ومجلس جهة الحوض الشرقي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين جهة فاس مكناس وجهة كاولاك بالسنغال؛

مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين جهة فاس مكناس وجهة الكورس بفرنسا.

هذا وقد تمت أيضا الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات تهم قطاع التكوين، ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع اتفاقيات شراكة من أجل المساهمة في تمويل إنجاز برنامج التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بجهة فاس – مكناس بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

كما عرفت هذه الدورة أيضا الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات، أهمها:

مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تمويل وإنجاز وتثمين المنطقة الصناعية عين البيضاء؛

برنامج دعم حاملي المشاريع المقاولاتية في الميدان الفلاحي أو الصناعات الغذائية؛

المساهمة في التنظيم السنوي للملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب؛

إحداث وتسيير سوق الجملة للسمك؛

مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة.

أما على المستوى المالي، فقد خصصت هذه الدورة كذلك :

الدراسة والمصادقة على استبدال مشاريع مبرمجة في الميزانية (فائض ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2021)؛

الدراسة والمصادقة على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لميزانية مجلس الجهة للسنة المالية 2022؛

الدراسة والمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل استكمال حصة مساهمة الجهة في ملحق الاتفاقيات المتعلقة ببناء وتجهيز مستشفيات بعمالتي وأقاليم الجهة.

و في سياق الموضوع ، تبشرالمعالم الحالية باقتراب خروج محطة معالجة المياه العادمة لمدينة تازة إلى حيز الوجود وذلك بعد أن صادق ذات المجلس، على اتفاقية تمويل مشروع التطهير السائل و إنجاز محطة معالجة المياه العادمة و إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء بمدينة تازة. هذا التمويل الذي يقدر بنسبة 20 % من تكلفة المشروع المقدرة بحوالي 741 مليون درهم سيساهم لا محالة في دعم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة على الإسراع في تنزيل مكونات هدا المشروع البيئي بامتياز والذي سيخفض من نسبة تلوث مياه وادي إيناون بحوالي 25 % سيروم كذلك إلى توفير موارد مائية بديلة لسقي المساحات الخضراء بالمدينة التي تعرف شحا في المياه عبر تعبئة حوالي 23.000 متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة إضافة إلى الإقتصاد في استهلاك الماء الصالح للشرب تماشيا مع التوجهات العامة لبلادنا في إطار البرنامج الوطني المندمج للتطهير السائل وكذا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

والجدير بالذكر أنه قد سبق للمجلس الجماعي لتازة قد صادق في دورته العادية بتاريخ 2 فبراير 2023 على اتفاقية شراكة تهم مساهمة جماعة تازة بنسبة 10 % في تمويل هدا المشروع البيئي بكل مكوناته.

وفي ختام أشغال هذه الدورة، تمت الدراسة والمصادقة على انخراط الجهة في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك في إطار انخراط الجهة في “برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة” الذي أطلقته المديرية العامة للجمعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب

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