الجبهة المغربية لدعم فلسطين
الصورة من الارشيف

مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

2023-03-07 / 23:23
0
هبة بريس _ وكالات

قتل ستة فلسطينيين وأصيب 26 آخرون في اقتحام للجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لمخيم جنين الضفة الغربية المحتلة.

وحاصر الجنود الإسرائيليون مبنى ودارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين المتحصّنين بداخله، فيما تحدثت تقارير أنه تم استهداف المنزل بالصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “قواته عملت في مخيم جنين، واستخدمت قاذفات صاروخية ووسائل اخرى”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “هناك ستة شهداء في مستشفى جنين الحكومي وهناك 26 اصابة موزعين بين مستشفى جنين، مستشفى ابن سينا التخصصي بينهم إصابتين خطيرتين واحدة في البطن وإصابة خطيرة في الحوض”.

وقالت حركة التحرير الفلسطينيّ الفلسطينيّ (فتح) إنّ المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ في جنين لن تزيدنا إلّا تمسُّكًا بثوابتنا الوطنيّة، وإصرارًا على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينيّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، شهداء مجزرة جنين، الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء، جرّاء عدوان جيش الاحتلال الهمجيّ على مخيّم جنين، داعية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وأضافت أن هذا العدوان الهمجيّ يعبّر عن النهج الدمويّ لحكومة الاحتلال المأزومة التي تسعى من خلال إراقة دماء أبناء شعبنا إلى تصدير أزماتها الداخليّة، مؤكدةً أنّ الاحتلال ومستوطنيه سيحاسبون على جرائمهم المتواصلة بحقّ شعبنا.

ودعت حركة “فتح” المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وكبح جماح إرهاب منظومة الاحتلال المتواصل بحق شعبنا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق..صورة تثير حيرة !!

يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق..صورة تثير حيرة !!

2023-03-07 / 22:20
Photo of شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

2023-03-07 / 18:34
Photo of الجماعات المسلحة في النيجر تنهي أحلام “عصابة تبون” بخصوص غاز نيجيريا

الجماعات المسلحة في النيجر تنهي أحلام “عصابة تبون” بخصوص…

2023-03-07 / 15:18
Photo of بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين المرأة السعودية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين…

2023-03-07 / 15:07
Photo of الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية 2023

الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية…

2023-03-07 / 14:43
Photo of واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

2023-03-07 / 11:08
Photo of الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

2023-03-07 / 10:13
Photo of دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%

دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة…

2023-03-07 / 09:58
Photo of البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

2023-03-06 / 19:43
Photo of عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

2023-03-06 / 19:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق