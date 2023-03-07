مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

هبة بريس _ وكالات

قتل ستة فلسطينيين وأصيب 26 آخرون في اقتحام للجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لمخيم جنين الضفة الغربية المحتلة.

وحاصر الجنود الإسرائيليون مبنى ودارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين المتحصّنين بداخله، فيما تحدثت تقارير أنه تم استهداف المنزل بالصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “قواته عملت في مخيم جنين، واستخدمت قاذفات صاروخية ووسائل اخرى”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “هناك ستة شهداء في مستشفى جنين الحكومي وهناك 26 اصابة موزعين بين مستشفى جنين، مستشفى ابن سينا التخصصي بينهم إصابتين خطيرتين واحدة في البطن وإصابة خطيرة في الحوض”.

وقالت حركة التحرير الفلسطينيّ الفلسطينيّ (فتح) إنّ المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ في جنين لن تزيدنا إلّا تمسُّكًا بثوابتنا الوطنيّة، وإصرارًا على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينيّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، شهداء مجزرة جنين، الذين استشهدوا اليوم الثلاثاء، جرّاء عدوان جيش الاحتلال الهمجيّ على مخيّم جنين، داعية إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.

وأضافت أن هذا العدوان الهمجيّ يعبّر عن النهج الدمويّ لحكومة الاحتلال المأزومة التي تسعى من خلال إراقة دماء أبناء شعبنا إلى تصدير أزماتها الداخليّة، مؤكدةً أنّ الاحتلال ومستوطنيه سيحاسبون على جرائمهم المتواصلة بحقّ شعبنا.

ودعت حركة “فتح” المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وكبح جماح إرهاب منظومة الاحتلال المتواصل بحق شعبنا.

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