أسود القاعة” يهزمون إستونيا بـ10 أهداف
هبة بريس _ رياضة
تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من جديد على نظيره الإستوني، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم ثلاثاء، بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وفاز أسود الفوتصال بـ 10 أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من الرايس فني (2) وعثمان الإدريسي(2) وخالد بوزيد(2) وسفيان المسرار وأنس العيان وسفيان الشعراوي وإسماعيل أمزال
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10 تعليقات
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي للصالة ..
عناصر المنتخب الوطني المغربي للصالة ابانت عن قوتها انا اسيتوانيا
مليون مبروك لاسود الاطلس للصالة ..
عناصر قوية كل من الريس فني. وعثمان الادريسي. وخالد بوزيد. وسفيان المسرار ..
هنيئا لنا جميعا بهذا الفوز المستحق عن جدارة واستحقاق..
مسيرة موفقة سير سير سير عن طريقة الاسود..
مزيدا من التألق والابداع لأسود الأطلس للصالة مبروك عليكم ..
عليهم ان يكونوا اقوياء في المباريات القادمة لانها هي من تحدد مصيرهم ..
فوز مستحق ياابطال افريقيا والعرب..
مبروك بهذا الفوز الثمين..