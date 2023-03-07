أسود القاعة” يهزمون إستونيا بـ10 أهداف

هبة بريس _ رياضة

تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة من جديد على نظيره الإستوني، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم ثلاثاء، بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفاز أسود الفوتصال بـ 10 أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من الرايس فني (2) وعثمان الإدريسي(2) وخالد بوزيد(2) وسفيان المسرار وأنس العيان وسفيان الشعراوي وإسماعيل أمزال

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0