موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال يرفضون تمرير المغالطات

هبة بريس _ مكتب طنجة

استنكر موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، تمرير المغالطات الرامية الى الاساءة للأجهزة الادارية والهيئات المنتخبة بالغرفة .

وعبر موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، عبر عريضة مذيلة بتوقيعات موظفات وموظفين بالغرفة ، توصلت “هبة بريس ” بنسخة منها، عن رفضهم للسلوكات والمغالطات التي يمرّرها أحد المنتمين للغرفة تحت يافطة العمل النقابي والمسيئة للغرفة بحسب تعبيرهم .

وأضاف موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، أنه لا وجود لأي حالة احتقان داخل الغرفة، وأن العلاقة بين منتخبي الغرفة وموظفيها تتسم بالاحترام والتعاون المتبادلين، كما أنه ليس هناك أية مظاهر للتسلط والتعسف في حق موظفات وموظفي الغرفة، معبرين عن رفضهم استغلال ملفات الموظفين المتعلقة بالترقية وغيرها في تصفية حسابات بعيدة عن مصلحة القطاع ومصلحة العاملين بالغرفة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0