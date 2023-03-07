مصر..إصابات بخروج قطار عن مساره شمال القاهرة

هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية بوقوع إصابات في حادث قطار في منطقة قليوب بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، مساء الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “الأخبار الحكومية” أن قطار ركاب كان متجها لمنوف خرج عن مساره في قليوب، مشيرة إلى أنه “جاري حصر المصابين”، بحسب ما نقلت عن مصدر أمني.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، قد أكد أن القطار كان متجها لمنوف وينقل ركاب، وجاري حصر المصابين.

ونقل مراسل “الحرة” عن مصادر أمنية، أنه أثناء قدوم أحد القطارات إلى محطة قليوب، فوجئ الركاب بخروج قطار آخر عن القضبان عقب مغادرته المحطة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحف مصرية قطارا خرج عن مساره، وآخر في المحطة.

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