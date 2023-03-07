إعتقال شخصين بطاطا بتهمة هتك عرض طفل قاصر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تيسينت بإقليم طاطا، شخصين في الاربعينيات من عمرها متزوجين، متهمين باستدراج طفل قاصر و هتك العرض.

مصادر الجريدة، وفق معلومات مقربة من التحقيق حول المشتبه فيهما، أنهما يقطنان بنفس عنوان الطفل الضحية بأحد دواوير المنطقة، كانت قد داوما على إستدراج الطفل و هتك عرضه بشكل متكرر، قبل أن يتقدم أحد أقربائه بشكاية الى النيابة العامة، تتهم فيها شخصين بهتك عرض الطفل الضحية، مما عجل بتوقيفهما والبحث معهما في المنسوب اليهما .

وأضافت نفس المصادر، أن تكرار ممارسة الجنس على الطفل ، تسبب له في مضاعفات صحية ونفسية يتابع من جراءها علاجات لدى المصالح الاستشفائية

هذا، قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف و الملابسات المحيطة بهذه القضية.

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