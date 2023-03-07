تازة : إيداع شاب عشريني السجن بعد محاولة تهريب كمية من المخدرات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بإبتداىية تازة ، إيداع شاب يبلغ من العمر 26 سنة، ومتابعته بتهمة الاتجار في المخدرات باستعمال نافلة ذات محرك .

وكاتت فرقة محاربة العصابات بالشرطة القضائية بتازة ، قد توصلت باخبارية في صبيحة الرابع من مارس الجاري، تفيد بإقدام هذا الأخير على جلب كمية من المخدرات على متن سيارة خاصة قادما من منطقة تاونات مكان جلب الكمية من المخدرات.

وقامت فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بوضع حراسة سرية بمختلف مداخل المدينة من قبل عناصرها، لتتمكن من محاصرة سيارة خفيفة بحي المسيرة وعند إخضاع سائقها لعملية جس وقائي عثر بحوزته على قطعة من مخدر الشيرا وزنها 100 غرام وهاتفين نقالين فتم حجزهما لفائدة البحث وإشعار النيابة العامة المختصة .

لكن عند تعميق البحث مع المشتبه فيه رغم إنكاره الشديد بعدم توفره على كمية إضافية من المخدرات،تم تفكيك السيارة التي كان يمتطيها،حيث في مكان جد محكم بأعلى عجلاتها تم العثور على كمية من المخدرات عند وزنها تبين أنها 11 كلغ من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح وكبسولات صغيرة ملفوفة بالبلاستبك على شكل ” ثمرة البلوط” تزن 10 غرام، وهي طريقة يستعملها مهربوا المخدرات ببلعها عن طريق الفم أو إدخالها بالمخرج قصد نقلها خارج أرض الوطن عبر مختلف النقاط الحدودية.

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