بعد اعتدائه على الحكم.. “الاتحاد السوري “يوقف “أحمد الصالح” مدى الحياة

هبة بريس _ متابعة

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، إيقاف أحمد الصالح لاعب فريق الجيش مدي الحياة، بعد إعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام الوثبة ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري السوري.

أصدرت لجنة الإنضباط بالإتحاد السوري عدد من القرارت بعد أحداث مباراة الجيش والوثبة بالجولة الـ 11 من مسابقة الدوري والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب “الباسل”.

جاءت أولي القرارات ضد أحمد الصالح لاعب الجيش وهدف النادي الأهلي السابق، بالإيقاف مدي الحياة بعد قيامه بركل حكم المباراة وشتمه والبصق عليه وركله بكرسي بلاستيكي عند مقاعد البدلاء لحظة محاولة إخراجه من الملعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء، ومعاودة شتمه بعبارات بذيئة بعد نهاية المباراة في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالحكام، والتهجم على الحكم مرة أخرى والبصق عليه.

كما تم تغريم أحمد الصالح مليون و500 ألف ليرة سوري غير قابلة للاستئناف، وتغريم نادي الجيش 3 ملايين ليرة سورية، بسبب ما بدر من الجماهير تجاه حكم اللقاء، وأيضًا إيقاف مازن العيس من فريق الجيش 3 مباريات.

ورفع فريق الوثبة رصيده إلى 23 نقطة بعد الفوز على الجيش بهدف نظيف، محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري السوري، يبنما يحل فريق الجيش بالمركز الثاني برصيد 22 نقطة.

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