تقرير.. فحص “الحملات الانتخابية” أسفر عن توجيه 1.046 ملاحظة

هبة بريس _ الرباط

سجل تقرير رسمي أن 13 حزبا مغربيا لم يقم بإرجاع مبالغ “غير مبررة” من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة والتي تصل قيمتها إلى 4.22 مليون درهم موصيا “عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها”.

وبحسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2021 والذي صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، فإن مبالغ الدعم تلك تتعلق باستحقاقات انتخابية سابقة (4 سبتمبر و2 أكتوبر من عام 2015 و7 أكتوبر 2016)، إضافة إلى الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021

وأفاد التقرير السنوي بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في انتخابات الثامن من سبتمبر 2021، بلغت 336.94 مليون درهم (حوالي 32.41 مليون دولار)، واستفاد منها 28 حزبا.

وذكر المصدر ذاته، أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم انتخابات 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين قد بلغت ما مجموعه 19.34 مليون درهم (حوالي 1.86 مليون دولار) لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس أن نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين بلغت حوالي 85٪ (4358 من مجموع 5146)، لافتا إلى أنه تم إعذار المتخلفين بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.

وأشار المجلس إلى أن عملية فحص الحملات الانتخابية للمترشحين برسم جميع الاقتراعات السالفة الذكر أسفرت عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات.

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