تقرير رسمي : 13 حزبا مغربيا لم يرجع مبالغ “غير مبررة”

هبة بريس _ الرباط

سجل تقرير رسمي أن 13 حزبا مغربيا لم يقم بإرجاع مبالغ “غير مبررة” من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة والتي تصل قيمتها إلى 4.22 مليون درهم موصيا “عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها”.

وبحسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2021 والذي صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، فإن مبالغ الدعم تلك تتعلق باستحقاقات انتخابية سابقة (4 سبتمبر و2 أكتوبر من عام 2015 و7 أكتوبر 2016)، إضافة إلى الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.

وأوضح التقرير أن 1.12 مليون درهم تهم مبالغ الدعم غير المستحق والدعم غير المستعمل، و1.82 مليون درهم تهم مبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن 1.28 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

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