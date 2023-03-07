بعد التطاول عليها.. هيفاء وهبي تتقدم بشكوى للإنتربول

القسم الفني

تقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكوى قضائية إلى النيابة العامة الاستئنافية و الإنتربول لتأخذ صفة دولية ضد كل من يتجرأ عليها أو يحاول الإساءة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت وهبي صورة للشكوى عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وجاء فيها: “شكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي مقدمة من المدعي الفنانة هيفاء وهبي، المدعى عليهم كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرّضا أو متدخلا أو ناشرا”.

وأضافت بأن الجرائم المتهم فيها المدعى عليهم هي: “الذّم والقدح والتّحقير والتّهديد بالتّصفية والتّحرش والافتراء عليها”.

ولفتت إلى أن المنصات التي يطالها الادّعاء هي كل من: “فيسبوك”، و“تويتر”، و“تيك توك” و”إنستغرام”.

وكانت هيفاء وهبي قد تعرضت للتنمر بشكل واسع قبل أشهر قليلة، عقب نشر صورة ومقطع فيديو لها من كواليس حفلها بالمملكة العربية السعودية، التقطت من زاوية أظهرتها بملامح مختلفة وأكبر سنا.

وعلقت النجمة اللبنانية في لقاء تلفزيوني حينها على تلك الضجة، مؤكدة أنها لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، قائلة: “لا يستوقفني مثل هذا الموضوع؛ لأن الأمر قد يحدث مع أي أحد”، مشيرة إلى أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الملايين على الهواء مباشرة شكلا وفنا.

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