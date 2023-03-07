“عدم التعويض عن الأدوية الباهظة” ..برلماني يسائل الحكومة

هبة بريس _ عبد الله عياش

وجه النائب البرلماني “محمد حوجر” عن الفريق الإشتراكي سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة قارب من خلاله موضوع غاية في الأهمية يتعلق بعدم التعويض عن الأدوية الباهظة الثمن.

وقال محمد حوجر في سؤاله الشفوي “كما تعلمون رئيس الحكومة المحترم ، التزمت حكومتكم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية” قبل ان يضيف ” غير أننا لازلنا نقف على مجموعة من الأدوية الباهظة الثمن التي لم يشملها التعويض وما يعني ذلك من تكاليف ومعاناة خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمتوسطة.”

وتساءل “محمد حوجر” عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإدراج الأدوية الباهظة الثمن ضمن جدول الاسترجاعات .

الى ذلك ؛ يأتي سؤال ” محمد حوجر ” تزامنا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي أكد، أن عمليات خفض سعر بيع الأدوية للعموم لم يكن لها تأثير كبير على سعر بيع بعض الأدوية.

وكشف المجلس، في تقريره الصادر برسم سنة 2021، أنه من أصل 7 آلاف و876 دواء مرخصا بتسويقه بالمغرب، شمل تخفيض سعر البيع للعموم، خلال الفترة ما بين 2014 و2021، ما مجموعه 3 آلاف و417 دواء؛ أي بمعدل 43 في المائة، كما تم رفع سعر بيع 44 دواء، في حين تم الحفاظ على الأسعار الأصلية لـ5 آلاف و415 دواء؛ أي بنسبة 61 في المائة.

ويرى المجلس أنه لم يكن لعمليات خفض سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال هذه الفترة، تأثير كبير على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، مشيرا إلى أن سعر 760 دواء شهد انخفاضا قيمته أقل أو تساوي درهمين، ويتعلق الأمر، وفق معطيات التقرير، بـ25 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1,246 درهما

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