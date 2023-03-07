الملك يهنئ فو فان ثونغ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فو فان ثونغ، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام الاشتراكية.

وعبرالملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة ومتمنياته لفو فان ثونغ بالتوفيق في مهامه السامية، خدمة لتطلعات الشعب الفيتنامي إلى المزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب الملك، عن حرصه القوي على العمل سويا مع الرئيس الفيتنامي، من أجل إثراء علاقات الصداقة والتعاون المتينة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير الشعبين الصديقين.

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