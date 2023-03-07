من غرائب الزمان.. وزير الصحة الجزائري يحذر من السمنة ومواطنون يبحثون عن الطعام

2023-03-07 / 17:07
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هبة بريس_ الرباط

جرّت تصريحات مثيرة لوزير الصحة الجزائري “عبد الحق سايحي”، حول ضرورة مكافحة السمنة، ( جرّت) عليه وابلا من الانتقاذات والسخرية في زمن تعاني فيه البلاد شحا كبيرا في المواد الاستهلاكية حتى إن طوابير المواطنين وهم يعانون الويلات للحصول على حصتهم من الحليب باتت على لسان الكل وتملأ الفضاء الأزرق.

الحديث عن المخاوف من السمنة والثخمة، (وعن أي سمنة وثخمة يتحدث سيادة الوزير)، يأتي وعموم الشعب الجزائري المغلوب عن أمره والمحكوم من قبل نظام الكابرانات، يتقاتلون ويتدافعون في طوابير طويلة ومملة ومنهكة للحصول على حبة بطاطا أو لتر حليب يغنيهم عن السؤال في بلاد تتغنة غازا وبترولا ونقصا حادا في المواد الغذائية…يا للغرابة..

وزير الصحة هذا في نظام الحكم الكابراني وهو يتحدث على هامش افتتاح اليوم الرابع للتعليم الطبي المستمر، أكد أن السمنة في الجزائر بلغت 52 بالمائة سنة 2022 ومرشحة للارتفاع مع تحسن ظروف العيش ووفرة المنتوجات الاستهلاكية بشكل كبير كاشفا أن الجزائر ستصبح ضمن الدول ال20 الأوائل عالميا المتأثرة من داء السمنة والثانية على المستوى الإفريقي إن لم يتم كبح هذه الظاهرة..

تصريحات الوزير أضحت محطة سخرية من قبل نشطاء فايسبوكيين، الذين عزوا ارتفاع نسبة السمنة في نظرهم إلى انتشار لحوم الكلاب والحمير مع قلة الفواكه والخضر …

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