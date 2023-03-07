حصريا.. جميلة الهوني ترفع دعوى ضد طليقها و تطالب ب 5000 درهم في نفقة إبنها
أفادت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنانة المغربية جميلة الهوني قامت برفع دعوى قضائية جديدة ضد طليقها الفنان أمين الناجي، مطالبة من خلالها برفع واجبات نفقة ابنها ص.الناجي.
و أضافت المصادر ذاتها، أن مبلغ نفقة الابن ص. الناجي الذي حدده الفنان أمين الناجي بعد طلاق اتفاقي هو 2500 درهم شهريا، غير أن الهوني طالبت الزيادة و رفعه إلى 5000 درهم شهريا.
و قالت الهوني في شكايتها التي تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منها :”قد مر على إقرار الواجبات الأخيرة حوالي تسع سنوات، الأمر الذي يستوجب مراجعتها برفعها، خاصة وأنه قد حصلت خلال هذه المدة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية (ارتفاع الأسعار …)”.
وأضافت :” إذ لم تعد المبالغ المحكوم بها قادرة على مواكبة متطلبات الإبن ص وتحقيق أبسط ظروف عيشه، إضافة لازدياد حاجياته ومتطلبات عيشه ومستلزمات تمدرسه وتكاليف ذلك”.
و يشار إلى أن محكمة الأسرة بالرباط، قضت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بعد مطالبة دفاع الهوني بمهلة بغية جمع الوثائق و الأدلة التي تثبت كلامها.
و في سياق منفصل، قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بعدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته الفنانة المغربية جميلة الهوني.
و قررت المحكمة ذاتها، عدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق باسقاط الولاية الشرعية للأب وقبوله في الباقي،أي تمكين المدعى عليه لابنه المحضون ص. الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
وجدير بالذكر، ان جميلة الهوني طالبت بإسقاط ولاية الأب و كذا الحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.
4 تعليقات
شوهتي نفسك. والزواج. إضافة لزوجك.يبدوا ان تلك هي الحرية التي اصبحتم تطالبون بها.
pute reste pute
Petasse vas vas, les hommes ne sont pas une imprimante a cash et ce que vous faite, vous faite juste participer a l’exode des hommes du mariage! et vous et les petasses comme vous ferme la porte aux milliers de femme! les vrais femmes je veux dire : pas ceux des boites de nuits comme vous! mon souhaits aux juges: placer cette petasse en prison pour : incitation a la haine contre les hommes et aussi incitation a ce que les hommes ne s’approche pas de la maison du mariage et cette soit disant femme travail pour des agendas étrangers contre la famille (homme femme) et la justices doit lui donner la plus dure peine qui soit et aussi investiguer avec la DST pour valider pour qui elle travaille cette Petasse!
كولي بغا شهرية اوصافي ههه 5000 درهم فالشهر هاد ناجي مسكين وخا اكون تيقطعهم من جورنال هاد لفلوس هههه