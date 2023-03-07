حصريا.. جميلة الهوني ترفع دعوى ضد طليقها و تطالب ب 5000 درهم في نفقة إبنها

نجلاء مزيان - هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنانة المغربية جميلة الهوني قامت برفع دعوى قضائية جديدة ضد طليقها الفنان أمين الناجي، مطالبة من خلالها برفع واجبات نفقة ابنها ص.الناجي.

و أضافت المصادر ذاتها، أن مبلغ نفقة الابن ص. الناجي الذي حدده الفنان أمين الناجي بعد طلاق اتفاقي هو 2500 درهم شهريا، غير أن الهوني طالبت الزيادة و رفعه إلى 5000 درهم شهريا.

و قالت الهوني في شكايتها التي تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منها :”قد مر على إقرار الواجبات الأخيرة حوالي تسع سنوات، الأمر الذي يستوجب مراجعتها برفعها، خاصة وأنه قد حصلت خلال هذه المدة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية (ارتفاع الأسعار …)”.

وأضافت :” إذ لم تعد المبالغ المحكوم بها قادرة على مواكبة متطلبات الإبن ص وتحقيق أبسط ظروف عيشه، إضافة لازدياد حاجياته ومتطلبات عيشه ومستلزمات تمدرسه وتكاليف ذلك”.

و يشار إلى أن محكمة الأسرة بالرباط، قضت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بعد مطالبة دفاع الهوني بمهلة بغية جمع الوثائق و الأدلة التي تثبت كلامها.

و في سياق منفصل، قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بعدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته الفنانة المغربية جميلة الهوني.

و قررت المحكمة ذاتها، عدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق باسقاط الولاية الشرعية للأب وقبوله في الباقي،أي تمكين المدعى عليه لابنه المحضون ص. الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وجدير بالذكر، ان جميلة الهوني طالبت بإسقاط ولاية الأب و كذا الحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0