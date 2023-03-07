المسرح والتشكيل والموسيقى في افتتاح الملتقى الدولي للإبداع الفني بالرباط

نجلاء مزيان

أعاد ملتقى الإبداع الفني الدولي السابع تشكيل ملامح مسرح محمد الخامس مساء أمس الاثنين، في أمسية امتزج فيها الفن التشكيلي بالموسيقى والمسرح، في حفل افتتاح الدورة السابعة من هذه التظاهرة الثقافية الفنية التي ينظمها ماستر التربية الجمالية بكلية علوم التربية، احتفاء بالذكرى الأربعين لتأسيس كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط.

وافتتح الملتقى بمعرض تشكيلي شارك فيه فنانون بتجارب إبداعية وانتماءات مختلفة، تحت إشراف الفنان التشكيلي نور الدين التباعي، وبين اللوحات الفنية، التي توزعت في بهو الطابق العلوي من المسرح، ألقى كل من عميد كلية علوم التربية عبد اللطيف كداي ومنسق ماستر التربية الجمالية عبد الكريم الشباكي، كلمتان رحبا خلالها بالحضور، وعبرا عن اعتزازهما بتنظيم هذه الدورة تحت شعار “التربية على المحبة والتسامح”، وهو نهج به تعلو الأمم.

وشكر المتدخلان في الجلسة الافتتاحية لملتقى الإبداع الفني، التي استهلت بعزف النشيد الوطني، -شكرا- إدارة مسرح محمد الخامس لاحتضانه الحفل الافتتاحي، وهي الشراكة التي تزكي إحدى أوجه انسجام الجسم الثقافي في المغرب، يقول القائمون على الملتقى.

وكان للجمهور في الليلة نفسها موعدا مع واحدة من أحدث وأنجح التجارب المسرحية، ويتعلق الأمر بالمسرحية البديعة “حدائق الأسرار” لفرقة “أكون” من توقيع الفنان محمد الحر إخراجا، وتشخيص الممثلين ياسين أحجام وجليلة التلمسي وهاجر الحميدي.

وتضمن حفل الافتتاح، إلى جانب معرض اللوحات التشكيلية معرضا للكتب والإصدارات احتضنه رواق المسرح.

هذا، ويقدم الملتقى الدولي للإبداع الفني، من يوم الاثنين 06 مارس إلى يوم السبت 11 مارس 2023، برنامجا غنيا من الأنشطة العملية، والورشات الفنية والتظاهرات الثقافية، بمؤسسات تعليمية واجتماعية مختلفة لفائدة طالبات وطلبة الكلية، وكافة المهتمين بالشأن التربوي والفني والأدبي من المغرب وخارجه.

وضمن برامج المهرجان لقاء دراسي بعنوان “الفنون النضالية والتربية” يشرف عليه وينسقه الدكتور الناقد المسرحي حسن اليوسفي بمشاركة الدكتورين عبد الكريم الشباكي وعبد الله المطيع، تحتضنه كلية علوم التربية يوم الخميس التاسع من مارس الجاري.

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