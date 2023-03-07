محيط المؤسسات التعليمية بسطات.. أزبال ونفايات وتحرشات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

من الملاحظ أن محيط مؤسساتنا التعليمية بات مكانا مفضلا دون غيره من المرافق العمومية الأخرى، لشتى أنواع الاهانات والتطاول على حرماته، فتارة تجد المكان يعج بالأزبال والنفايات، وتارة يتحول إلى مايشبه أسواق ومحطات عشوائية تقتنص المسافرين وتعرقل حركة السير والجولان، وأخرى قبلة للمراهقين المتحرشين بالتلميذات، وتارة من مروجي السموم المتربصين بالتلميذات، منهم من يستعرض عضلاته وسياقته البهلوانية لدراجاته النارية، ضمن مشاهد تضرب في العمق المجهودات المبذولة من قبل القطاع الوصي على قطاع التربية والتكوين مركزيا وجهويا واقليميا، الرامية إلى تأمين محيط المؤسسات التعليمية وجعله فضاء تربوي بيئي منفتح على كافة المتدخلين.

الصور هنا من مدينة سطات، وبالضبط من أمام مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، حيث اقتحمت الأزبال والنفايات أبواب المؤسسة ومحيطها التربوي، وحولته إلى قبلة للمتسكعين و ” البوعارة”، وموطنا للكلاب الضالة التي تقتات على بقايا الأطعمة مخلفة ضجيجا ونباحا يكسر صمت الليل الهادئ، ويهدد حياة الساكنة وحتى تلامذة المدارس في الصباح الباكر.

وقد توصلت” هبة بريس” بسيل من الصور التي توثق للظاهرة، فيما عمدت إدارة المؤسسة على فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية مطالبة إياها بالتدخل لتأمين محيط المؤسسة وتخليصه من هذه الآفة التي تعتبر إهانة لهذا المرفق التربوي وللعاملين به.

في المقابل يعيش محيط العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة ذاتها، على ايقاع الوضع ذاته ” ثانوية ابن عباد، الأمل، العروسية، …..”، مشاهد تختزل مشاهد لاتربوية لا تنسجم والمجهودات المبدولة والمشاورات الجارية لتجويد العرض التربوي، كل ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي للتمدرس كما يغذي بعض المظاهر المشينة من ترويج للمخدرات أو تسجيل حالات عنف أو ماشابه ذلك.

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