سيدة تضع مولودها بحديقة مستشفى اليوسفية.. ووزارة الصحة تفتح تحقيقا

هبة بريس

قرر وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، ، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق حول ظروف وملابسات وضع سيدة لمولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لسيدة حامل اضطرت إلى وضع مولودها بحديقة هذا المركز الاستشفائي الاقليمي .

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن السيد ٱيت الطالب، “أوفد، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات وضع السيدة لمولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية”.

وحسب ذات المصدر، فإن وزير الصحة أعطى تعليمات صارمة للجنة التفتيش التي تتكون من المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مركزي ومفتشين مركزيين والمدير الجهوي بجهة مراكش ٱسفي من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة بحديقة المستشفى، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

هذا، وقد وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، على قرار تعيين مدير جديد للمركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1