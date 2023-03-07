مديرية أمن المعلومات تحذر من برنامج فيروسي يخترق الحواسيب

هبة بريس

حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات المغربية، من برنامج فيروسي يخترق الحواسيب ويشفّر ملفاتها، قبل أن يرسل مستخدميه رسالة إلى الضحايا تطالبهم بدفع أموال لتغيير فك التشفير.

وذكرت المديرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أنه تمت ملاحظة هجوم واحد فقط يستهدف الأنظمة المستندة إلى Windows، ويعتمد بشكل أساسي على “SkullLocker ransomware”، وهو فيروس يقوم بتشفير الملفات على الكمبيوتر المصاب ويطلب أموالًا لفك تشفيرها.

و SkullLocker هو نوع جديد من عائلة Chaos ransomware، مع ملاحظة أن برامج الفدية تنتشر باستخدام تقنيات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني العشوائية ومواقع التورنت غير حقيقية.

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