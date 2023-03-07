على غرار مركب محمد السادس.. إحداث مركز جامعي لكرة القدم ضواحي البيضاء

2023-03-07 / 13:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقد مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الإثنين بمقر عمالة إقليم مديونة، دورته العادية لشهر مارس برئاسة عبد اللطيف معزوز رئيس الجهة وبحضور سعيد احميدوش والي الجهة و سالم الشكاف عامل إقليم مديونة.

و خلال هاته الدورة تمت المصادقة على عدد من النقاط المدرجة بجدول الأعمال و خاصة على المستوى الرياضي، حيث تمت المصادقة على ملحق اتفاقية من أجل تأهيل المركب الرياضي أهراس بسيدي البرنوصي.

كما صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية من أجل المساهمة في بناء وتجهيز مقر الأكاديمية المغربية لرياضة ركوب الموج وتكوين مربي ومؤطري الأكاديمية بجماعة الشراط بإقليم بنسليمان.

وكان لإقليم مديونة حصة مهمة من المشاريع المصادق عليها، والتي همت على الخصوص مشاريع تنموية ورياضية واجتماعية، تتعلق بإحداث مركز جامعي لكرة القدم، بمواصفات حديثة على غرار مركب محمد السادس بالمعمورة، سيرى النور ضواحي العاصمة الاقتصادية و بالضبط بمديونة.

كما صادق مجلس جهة الدارالبيضاء سطات على قرار بناء وتجهيز مركز مرجعي للصحة الإنجابية بجماعة مديونة.

و صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في دعم تسيير وتدبير المركز الاجتماعي لاستقبال الأشخاص المسنين بجماعة الهراويين، ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل إحداث مركب للصناعة التقليدية بإقليم مديونة، واتفاقية شراكة من أجل تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة مديونة.

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