مجلس جهة الدارالبيضاء سطات يقرر إحداث مركز للمؤتمرات و المعارض الدولية

2023-03-07 / 15:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقد مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، أمس الإثنين بمقر عمالة إقليم مديونة، دورته العادية لشهر مارس 2023، حيث تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاجتماعية والتنموية.

و ترأس دورة المجلس عبد اللطيف معزوز بصفته رئيسا لجهة الدار البيضاء سطات، وبحضور سعيد احميدوش والي الجهة، و سالم الشكاف عامل إقليم مديونة وممثلي المصالح الخارجية.

و خلال هاته الدورة، صاذق مجلس جهة الدارالبيضاء سطات على عدة مشاريع من بينها، اتفاقية شراكة من أجل اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة المركز الجهوي لتحاقن الدم، وملحق اتفاقية شراكة من أجل تمويل إنجاز مشروع الصرف الصحي والتطهير السائل بجماعة مليلة إقليم بنسليمان.

كما صادق المجلس على اتفاقية تهم إحداث واستغلال مركز للمؤتمرات والمعارض الدولية بالمعرض الدولي بالدار البيضاء.

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