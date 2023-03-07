صحافة دولة طوابير الحليب والزيت تهدد أسيادها المغاربة

2023-03-07 / 12:32
13
هبة بريس - الرباط

يبدو أن صحافة الجارة الشرقية، عادت إلى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في إلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الاجتماعية ومعاناته اليومية، بالتهجم على المغرب أو توجيه اتهامات ومغالطات مجانية له.

مناسبة هذا الحديث، إقدام الكراكيز الإعلامية لدولة الكابرانات، منذ يوم أمس الاثنين، على تداول تهديد موجه للمملكة المغربية جاء في أحد فقراته ““الويل لمن تسول له نفسه الاعتداء على ذرة تراب مسقية بدماء الشهداء”.

تهديد دولة الكابرانات، يتزامن وأزمة المواد الغذائية التي يعاني منها الشعب الجزائري، الذي يستقيظ يوميا والجيران نيام للوقوف في طوابير طويلة بهدف الحصول على كيس حليب وقنينة زيت في دولة تتباهى بصادرات البترول والغاز.

تهديد دولة الكابرانات، حاول استغلال مشاعر أبناء وأحفاد “الشهداء”، لمهاجمة المغاربة ومحاولة بث مشاعر الحقد والانتقام بين الشعبين.

تهديد دولة الكابرانات، يأتي تزامنا وغضب فئة عريضة من الشعب الجزائري بسبب نقص وندرة المواد الغذائية، هذا الغضب الذي يسعى تبون وحاشيته إلى تحويله ضد المملكة المغربية، فكيف لدولة طوابير الزيت والحليب أن تهدد أسيادها المغاربة?

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نساء من مختلف أنحاء العالم يطلقن من المغرب نداء من أجل السلام

نساء من مختلف أنحاء العالم يطلقن من المغرب نداء…

2023-03-07 / 21:48
Photo of موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال يرفضون تمرير المغالطات

موظفو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال يرفضون تمرير المغالطات

2023-03-07 / 21:24
Photo of تازة : إيداع شاب عشريني السجن بعد محاولة تهريب كمية من المخدرات

تازة : إيداع شاب عشريني السجن بعد محاولة تهريب…

2023-03-07 / 20:51
Photo of إعتقال شخصين بطاطا بتهمة هتك عرض طفل قاصر

إعتقال شخصين بطاطا بتهمة هتك عرض طفل قاصر

2023-03-07 / 20:36
Photo of “اخنوش” يواكب تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

“اخنوش” يواكب تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

2023-03-07 / 18:53
Photo of “عدم التعويض عن الأدوية الباهظة” ..برلماني يسائل الحكومة

“عدم التعويض عن الأدوية الباهظة” ..برلماني يسائل الحكومة

2023-03-07 / 18:02
Photo of لخليع: المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم لنظم قطارات السرعة الفائقة

لخليع: المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم لنظم قطارات السرعة…

2023-03-07 / 18:01
Photo of الملك يهنئ فو فان ثونغ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام

الملك يهنئ فو فان ثونغ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية…

2023-03-07 / 17:29
Photo of من غرائب الزمان.. وزير الصحة الجزائري يحذر من السمنة ومواطنون يبحثون عن الطعام

من غرائب الزمان.. وزير الصحة الجزائري يحذر من السمنة…

2023-03-07 / 17:07
Photo of مراكش.. إيقاف شخص وحجز 12 ألف قرص طبي مخدر

مراكش.. إيقاف شخص وحجز 12 ألف قرص طبي مخدر

2023-03-07 / 16:44

‫13 تعليقات

  1. هكدا هم ينعقون ثم ينهقون.
    دعهم وحدهم ينهقون، حمير حمير حمير.
    اللي ضربنا ….اعو ما يهمنا صداعو، وهم يتذكرون دائما وأبدا حرب الرمال وما 1963 علينا ببعيد.

  4. شعب الجزائر يستنجد بالجوع وحكامها يسرقون أموال الشعب الجزائري المقموع لعصابة البوليساريو..

  5. التهديد بهويه مجهوله يضمنها العسكر ولايه أمن الدوله للحفاط هلى الإستقرار لى خرى شى خريه يغرق فيها حره داخله للسلطات المحليه الإداريه لوقف التنفيد الوسط الميدان لمحاربه الشيطان الله يسلط الأزمه غى عليك واس دخلك فى مسائله الدوله هما بعاد عليك هن نساء دوله الدرهم

  6. عاشت المملكة المغربية الشريفـة بقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وليده..

  7. وهدا التهديد التبونيه الخارجيه بدون مسطره دستوره للصحافه وقف عند حدك فلا تتجاوز حدودك

  11. نتمنى عودة العلاقة بين المغرب والجزائر لانهما بلدين شقيقين تجمعها اواصر المحبة ..

  13. لهاية السراح(نوع من الطيور يقوم بحركات يتظاهر فيها من اجل التمويه عند الاقتراب من عشه).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق