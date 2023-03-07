مشروع توسيع مركز التحويل الكهربائي يرى النور ضواحي البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قام جان باسكال داريي مدير عام ليدك المفوض له تدبير قطاع الماء و الكهرباء بالدار البيضاء الكبرى ، بتفقد مشروع توسيع مركز التحويل الكهربائي عين حرودة و ذلك لتلبية الطلب المتزايد و تعزيز التزويد المتبادل للكهرباء بين مراكز المنطقة.

و قامت ليدك منذ السنة الماضية بإنجاز مجموعة من المشاريع الهيكلية الكبرى، و في مجال الكهرباء، أنجزت المقاولة مشروعا يتعلق بتوطيد و تأمين منشآت الشبكات الكهربائية بالدار البيضاء الكبرى.

و تم إنجاز أشغال زيادة القوة الكهربائية عبر توسيع مركز التحويل الكهربائي عين حرودة، و ذلك من خلال تزويده بمُحوِّل ثالث بقوة 225/20 كيلوفولط بقوة 80 ميغافولط أمبير، و يهدف هذا المشروع الذي بلغ إجمالي كلفته الاستثمارية 9 ملايين درهم، إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء بالمنطقة.

و ستمكن هذه العملية من جهة، تأمين تزويد الكهرباء لمناطق عين حرودة، المحمدية، و من جهة أخرى، تعزيز التزود المتبادل بين مراكز التحويل الكهربائي عين حرودة، المحمدية و العيون.

و يتميز مركز التحويل الكهربائي عين حرودة باعتماده تكنولوجيا التصفيح الوقائي (GIS) 225 كيلوفولط. و تتيح هذه التكنولوجيا تخصيص مساحة صغيرة من أجل المنشأة و إمكانية احتواء تجهيزات 225 كيلوفولط داخل البناية.

للإشارة، يتم إمداد هذا المركز حاليا بالكهرباء عبر خطين بقوة 225 كيلوفولط من المحطة الحرارية بالمحمدية و مركز التحويل العيون، و يتم تحويل الجهد من 225 إلى 20 كيلوفولط بواسطة محولين تبلغ قوة كل واحد منهما 70 ميغافولط أمبير، مع ضمان انطلاق الطاقة الكهربائية عبر 3 وحدات (rames) 20 كيلوفولط تشمل في المجموع 26 خطا لكهرباء الجهد المتوسط.

و يتوقع مشروع توسيع هذا المركز الخاص بالتحويل الكهربائي إضافة مُحوِّل ثالث تبلغ قوته 80 ميغافولط أمبير. و تشمل هذه الأشغال تكنولوجيا تصفيح المعدات بين قاطع الدارة الكهربائية 225 كيلوفولط و مبنى المُحوِّل الكهربائي، كما تستوجب أشغال الربط بكهرباء الجهد المتوسط و المنخفض و مراقبة التحكم الرقمي CCN للمُحوِّل الثالث T3.

جدير بالذكر أن جان باسكال داريي، مدير عام ليدك قام يوم أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لمركز التحويل الكهربائي عين حرودة إلى جانب عدد من مسؤولي و مدراء الشركة، و ذلك للوقوف على تقدم أشغال عمليات توسيع المركز و تزويده بمعدات إضافية، كما اطلع على مختلف مرافق المركز الكهربائي من خلال الشروحات التي تم تقديمها بعين المكان و المعاينة الميدانية للتجهيزات و المعدات التي شملها مشروع توسيع مكز التحويل الكهربائي عين حرودة.

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