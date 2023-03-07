صديق حكيمي: “الأمر مدبر وأشرف تعرض للخداع”
هبة بريس
كشف برنامج “فييستا” التليفزيوني الإسباني، عن رواية أشرف حكيمي
كشف برنامج “فييستا” التليفزيوني الإسباني، عن رواية أشرف حكيمي
حول قضيه اتهامه بالاغتصاب، بعد حديثه لأحد أصدقائه.
ونقل البرنامج عن صحيفة “آس الإسبانية”، أن حكيمي تحدث لصديق مقرّب حول اتهامه بالاغتصاب، قائلا بأن الأمر “دُبر له”، و”تعرض للخداع”.
وكشف البرنامج، أن صديق حكيمي والذي لم يتم الكشف عن هويته، قال إن عائلة اللاعب المغربي تعاني من جرّاء انتشار خبر الاعتداء الجنسي.
هذا ووجه المدعي العام في نانتير الفرنسية، يوم الجمعة الماضية، رسميا، تهمة الاغتصاب للمغربي أشرف حكيمي.
وجاء اتهام الادعاء العام، بعد توجه شابه تبلغ من العمر 24 عاما للشرطة للابلاغ عن تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور، يوم 25 فبراير الماضي.
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10 تعليقات
اكيد الامر مدبر وبدون شك. ماكرون البسيط ومافيا الجنس وراء كل هذا اللغز.
اشرف حكيمي يتعرض لمؤامرة خارجية …
لماذا هاته المزاعم والاكاذيب ضد المشاهير والنجوم ..
حكيمي لاعب مميز وامبابي هو الوحيد الذي وقف معه ..
حسبي الله ونعم الوكيل في فرنسا اللعينة..
الفترة الاخيرة اصبح هنالك استهداف ممنهج ضد اللعبين في مثل هذة القضاية مثال مندي لاعب الستي وغرين وود لاعب اليونايتد والان جاء الدور على اشرف حكيمي ..
المقصود من فرنسا انها تريد لي الدراع للمغرب عبر أشراف حكيمي..
اللهم من اراد بنا سوء فاجعل كيده في نحره..
الحمد لله على براءته الأمر كان مدبرا له..
يجب متابعة المدعية بتهمة الوشاية الكاذبة…