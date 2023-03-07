واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد
أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن “قلقها العميق” في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، التي تم ارتكابها بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي بشأن هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس وكذلك المعلومات الواردة عن الاعتقالات التعسفية للمهاجرين في الأسابيع الأخيرة”.
وردا على سؤال حول قرار البنك الدولي تعليق شراكته مع تونس، أبرز برايس أن بلاده “قلقة” بالقدر ذاته إزاء تقارير عن أعمال عنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، خلال لقائه الصحفي، “ندعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.
واعتبر أن تصريحات الرئيس التونسي “لا تنسجم مع تاريخ تونس الطويل في ما يتعلق بالكرم واستقبال وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.
وتابع المسؤول الأمريكي، “نشجع السلطات على التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصل”.
وقررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.
وأكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد، أن “سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها”.
وأضاف رئيس البنك الدولي أن “التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ”، أي تحريض على الكراهية العنصرية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”، والتي تهدف إلى إذكاء الكراهية العنصرية.
من جانب آخر، أعرب المتحدث الأممي، خلال لقائه الصحافي اليومي، عن انشغاله العميق إزاء موجة الاعتقالات التي تستهدف منتقدين ورموز المعارضة في تونس.
وتابع دوجاريك بالقول، “نشعر بقلق كبير إزاء موجة الاعتقالات التي نراها والاعتقالات التعسفية التي تهم على الخصوص المعارضة السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، فضلا عن القمع المتزايد في صفوف المهاجرين”.
12 تعليقات
خدايم الشيطان لا يتلف السلامه ياربى أميركا اللاتينية الدوله الأوليه من ناحيه العسكر للأمن والإستقرار وتوسيطها لواشنطن بفضل روسيا والصين هما دولتين مشتركتين لحل السياسه واش دخل إبليس فى هاد الموضوع سير بيك بالتشوطين ديالك الله ينزل الأزمه والجفاف عى عليك الشيطان واش دخل تونس فى هدا الميدان العرب طررر عليك وعى لى خلفوك واشداك للسياسه حيث لا قدره لك عليها قولو اللهم آمين الدرهم الصليب الأحمر للأمم المتحده لمكافحه العنصريه والأجناس سواسيه عند الله حتى وللو اختلفت الأديان هن نساء دوله الداحله للخارجيه
قيس سعيد لا يصلح لقيادة دولة تونس ..
تصريحات مستفزة وعنصرية صدرت من قيس سعيد ووضع تونس امام موقف حرج اتجاه جميع الدول..
قيس سعيد اصبح مجنون واقتصاد تونس في مأزق كبير …
تصريحات رئيس تونس سعيد صادرة من الكابرانات ..
نظام تونس اصبح محظورا عند كل الدول وخاصة الدول الافريقية التي قاطعت مؤتمر تونس…
هذا مصير من يتبع طريق الكابرانات وجنرالات الجزائر العجزة …
على تونس مراجعة حساباتها قبل فوات الاوان..
تحذير امريكي الى تونس بسبب تصريحات سعيد العنصرية اتجاه المهاجرين الأفارقة..
تونس تستغيث بسبب الفساد التي كانت تعيشه ولكن قيس لا يستطيع تغير الوضع فهو اصعب ..
يجب طرد قيس سعيد من رئاسة تونس..
يبدوا ان قيس من خلال الصورة غير طبيعي. ربما انه يتناول اشياء مخدرة او مسكرة او…..