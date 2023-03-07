إمبراطور اليابان يستقبل الطالبي العلمي.. وهذه تفاصيل اللقاء

2023-03-07 / 10:24
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هبة بريس

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، يوم الإثنين 6 مارس 2023 بالقصر الإمبراطوري، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وخلال هذا اللقاء عبر رئيس مجلس النواب لإمبراطور اليابان عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان للمغرب، مؤكدا قوة ومتانة وعراقة العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تسعى لتنويع شركائها وتقاسم تجاربها لما فيه مصلحة ورفاهية الإنسانية، ولخدمة السلم والأمن الدوليين ودعما للتنمية في مختلف أبعادها.

كما أشار الطالبي العلمي إلى أهمية التنسيق والعمل البرلماني المشترك وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، وأضاف أن زيارته والوفد البرلماني المرافق له لليابان تأتي في سياق دعم جهود التقارب والتواصل والحوار الدائم والمستمر بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي ذات السياق، ذكر الامبراطور الياباني ناروهيتو، أنه زار المغرب عندما كان وليا للعهد سنة 1991 رفقة والده الامبراطور أكيهيتو، مستحضرا ذكرياته بمدن الرباط والدارالبيضاء ومراكش وفاس، كما اشاد بمجهودات جلالة الملك في مواجهة آثار التغيرات المناخية وفي إشعاع السلم والأمن الدوليين.

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‫2 تعليقات

  1. كل الاحترام والتقدير لهذا البلد قيادة و شعبا نتمنى مزيد من توتيق العلاقات بين البلدين في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و العلمية و البيئية

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