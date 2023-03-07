الصورة تعبيرية

مق.تل شرطي البيضاء.. الأمن يوقف 4 أشخاص بمدينة السعيدية

2023-03-07 / 09:13
4
هبة بريس - وجدة

علم موقع “هبة بريس” من مصادر مطلعة، بحلول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مساء الاثنين 06 مارس الجاري بمدينة السعيدية التابعة ترابيا لإقليم بركان، حيث تمكنت من توقيف أربعة اشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في تورطهم في قضية قتل وحرق شرطي منطقة أمن الرحمة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم نقل الموقوفين الأربعة من السعيدية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت حراسة أمنية مشددة، لمعرفة مدى تورطهم في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والتي خلفت استياءا كبيرا للطريقة التي تمت بها تصفية الشرطي المغدور.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محيط المؤسسات التعليمية بسطات.. أزبال ونفايات وتحرشات

محيط المؤسسات التعليمية بسطات.. أزبال ونفايات وتحرشات

2023-03-07 / 13:22
Photo of سيدة تضع مولودها بحديقة مستشفى اليوسفية.. ووزارة الصحة تفتح تحقيقا

سيدة تضع مولودها بحديقة مستشفى اليوسفية.. ووزارة الصحة تفتح…

2023-03-07 / 13:14
Photo of مديرية أمن المعلومات تحذر من برنامج فيروسي يخترق الحواسيب

مديرية أمن المعلومات تحذر من برنامج فيروسي يخترق الحواسيب

2023-03-07 / 13:00
Photo of صحافة دولة طوابير الحليب والزيت تهدد أسيادها المغاربة

صحافة دولة طوابير الحليب والزيت تهدد أسيادها المغاربة

2023-03-07 / 12:32
Photo of المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره لسنة 2021

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره لسنة 2021

2023-03-07 / 12:10
Photo of بشراكة مع “ميتا”.. مديرية الأمن تطلق آلية “طفلي مختفي”

بشراكة مع “ميتا”.. مديرية الأمن تطلق آلية “طفلي مختفي”

2023-03-07 / 11:32
Photo of تقرير: نصف المغاربة مهددون بالسمنة بحلول سنة 2035

تقرير: نصف المغاربة مهددون بالسمنة بحلول سنة 2035

2023-03-07 / 10:53
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-03-07 / 09:09
Photo of إضراب في فرنسا.. الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلات جوية

إضراب في فرنسا.. الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلات جوية

2023-03-06 / 23:40
Photo of الرباط : تكريم الفاعلة الجمعوية السوسية ” رجاء مسو

الرباط : تكريم الفاعلة الجمعوية السوسية ” رجاء مسو

2023-03-06 / 22:37

‫4 تعليقات

  3. نرجو ونلمس من جناب كل قضاة المملكة الشريفة ومن كل رجال القضاء الغيورين على رموز وطننا الحبيب ان يعملوا على تطبيق الاعدام في حق هولاء المجرمين. الاعدام للعبرة والموعظة

    2

  4. ان تبتت ادانتهم في قضية القتل بتلك الطريقة او اغيرها، فإنهم يستحقون التعديب اولا بمعناها الأصلي تم الاعدام ليس بالدخيرة إنما بالتعديب حتى الموت.

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق