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مق.تل شرطي البيضاء.. الأمن يوقف 4 أشخاص بمدينة السعيدية

2023-03-07 / 09:13
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هبة بريس - وجدة

علم موقع “هبة بريس” من مصادر مطلعة، بحلول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مساء الاثنين 06 مارس الجاري بمدينة السعيدية التابعة ترابيا لإقليم بركان، حيث تمكنت من توقيف أربعة اشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في تورطهم في قضية قتل وحرق شرطي منطقة أمن الرحمة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم نقل الموقوفين الأربعة من السعيدية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت حراسة أمنية مشددة، لمعرفة مدى تورطهم في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والتي خلفت استياءا كبيرا للطريقة التي تمت بها تصفية الشرطي المغدور.

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