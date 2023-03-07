طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-03-07 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار الطقس البارد نسبيا والمصحوب بصقيع محليا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل محليا فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع نزول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسايس والأطلس المتوسط وشرق الريف مع نزول قطرات مطرية محلية، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية وبالريف . وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 13 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالجنوب وستبقى على ما هي عليه بباقي المناطق .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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