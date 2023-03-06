الرباط : تكريم الفاعلة الجمعوية السوسية ” رجاء مسو

2023-03-06 / 22:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنظم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ومركز زهرة طاركا، بمدينة الرباط ، أمسية تكريمية لثلاثة وجوه نسائية، راكمت تجارب في العمل المدني خاصة في مجال الطفولة والشباب والمرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وستعرف الأمسية التي ستنظم يوم الجمعة المقبل 10 مارس بالرباط تحت شعار: “المرأة الأميجية عطاء متواصل”، تكريم كل من الفاعلة المدنية السوسية رجاء مسو، كريم بن جلون، وكريمة جلة.

وعبرت رجاء مسو التي تشغل عضوة للجنة الإدارية للجمعية، عن سعادتها بهذا التكريم من المدرسة التي تربت وتكون فيها، واعتبرن أنها فرصة للوقوف على تجربة رائدة رفقة شابات وشباب وأطفال الجمعية، ومناسبة كذلك لبذل المزيد من العطاء والجهود لخدمة أهداف هذا الإطار الشبابي.

وتعتبر رجاء مسو من الوجوه النسائية البارزة بجهة سوس ماسة ومدينة أكادير خاصة، حيث راكمت تجارب في العمل الأكاديمي والمدني والسياسي أهلها لأن تنتخب عضوا بالمجلس الجماعي لأكادير وتقلد عدد من المسؤوليات الحزبية بحزب الاتحاد الاشتراكي، وكذا في الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أميج.

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