“فدرالية” تنتقد تدني مستوى التعلمات بالمدرسة العمومية

2023-03-06 / 21:36
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هبة بريس _ الرباط

عبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن انزعاجها من تدني مستوى التعلمات المكتسبة لدى تلامذة المدرسة العمومية بكل مستوياتهم، مشددة على تمسكها بحق التلاميذ في الحصول على تعليم جيد ومنتج في مدرسة عمومية تتحقق فيها مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وجددت الفيديرالية في بيان لها، دعوتها للوزارة الوصية على قطاع التعليم، إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق المشروعةالآباء للتلميذات والتلاميذ، وضمان السير العادي للدراسة، والتعجيل ببرنامج مكثف وواضح للدعم المدرسي، للتحفيف من الآثار السلبية لهدر زمن التعلم.

هذا ودعت الفيديرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وتنظيماتها الإقليمية والجهوية والوطنية، إلى المساهمة الإيجابية في كسر متلازمة التوتر والاستعداد للدفاع عن حقوق أبناء وبنات المغاربة بكل الوسائل المشروعة.

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