مراكش : إعتقال سجين هرب من مستشفى بغرض إستكمال بناء قبة ” والي صالح “

محسن الراضي: هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” عن تفاصيل جديدة في قضية اعتقال سجين هارب من مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية بمراكش، بعد أن تمكنت مصالح الدرك بقلعة السراغنة ،إعنقاله من جديد يوم امس الاحد، بسد قضائي بمدخل مدينة العطاوية على مستوى دوار زمزم التابع لجماعة سيدي ادريس بإقليم قلعة السراغنة.

وحسب نفس المصادر، فإن تفاصيل ايقاف السجين الهارب تعود الى كون الموقوف وبعد ملاحظته لدورية الدرك الملكي، قام بالفرار على مستوى احدى الوديان المتواجدة بالمنطقة، مما اضطر الى الاستعانة بكوكبة الدراجين، قبل ان يتم ايقافه على مستوى دوار زمزم.

وتضيف ذات المصادر الى ان سبب ايقاف الشخص سابقا كان بسبب نبشه لقبر والده منذ شهرين مضت، حيث قام بنقل الجثة الى منزله، قصد ايهام الناس بكونه احد اولياء الله الصالحين.

هذا وتجدر الاشارة، الى كون السجين كان قد فر من مستشفى ابن النفيس ، بغرض اكمال بناء قبة الوالي الصالح.

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