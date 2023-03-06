إيطاليا : قنصلية متنقلة تخدم مغاربة سردينيا

2023-03-06 / 21:07
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى خدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج وتسهيل استفادتهم من مختلف الخدمات الإدارية.

واصلت القنصلية العامة للمملكة المغربية بروما، نهاية الأسبوع الماضي، تنقلها في مقاطعات كالياري و اوريستانو الإيطالية، من أجل توفير حزمة من خدمات قنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بهذه المنطقة.

كما تروم هده المبادرة إلى تمكين الجالية من الاستفادة من الاستشارات وطلبات المصادقة على التوكيلات والوثائق الإدارية، وطلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيوميتري أو تمديد صلاحيتهما.

وحسب مصادر مطلعة أثبتت نجاح هذه التجربة خلال السنوات الماضية وخلال هذه السنة التي عرفت إقبالا كبيرا من مختلف أفراد الجالية المغربية بعدد من المدن الإيطالية ،ويضيف ذات المصدر “أنه ستتلوها تجارب أخرى أكثر تنظيما في قادم الأيام”.

يذكر أن القنصلية المغربية بروما جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها القنصلية المتنقلة.

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